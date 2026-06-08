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    Camila Flores denuncia difusión de imágenes privadas y apunta a su exmarido

    Durante la tarde de este lunes, la senadora Camila Flores se refirió a la filtración de imágenes privadas en redes sociales y acusó directamente a su exmarido, Percy Marín.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Mi exmarido coludido con otras personas ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal. Hecho que he denunciado a la justicia y que espero que se investigue con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”, acusó Flores.

    Espero que se investiguen con el mismo rigor que yo he sido investigada. Es increíble lo que el despecho, la falta de entendimiento, pueden lograr“, agregó.

    Más sobre:ActualidadCamila FloresNacional

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