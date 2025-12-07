VOTA INFORMADO por $1100
    ¿Cómo funcionan las nuevas pastillas de Ozempic?

    Hoy casi todo el mundo conoce los fármacos derivados de la semaglutida, más conocida por uno de sus nombres comerciales, Ozempic. Sin embargo, ahora podría haber una nueva alternativa en el mercado. Acá te lo contamos.

    Patricio LazcanoPor 
    Patricio Lazcano

    Un ensayo clínico a más de 1.600 personas en 10 países reveló que una forma en pastilla GLP-1 funciona tan bien como la semaglutida.

    El mecanismo de acción, las aplicaciones y los efectos son similares a los de otros medicamentos GLP-1. No obstante, introduce un cambio sutil pero importante: por primera vez no se inyecta, sino que se toma por vía oral.

    El estudio mostró que la tolerancia es similar al resto de medicamentos y su administración es más cómoda que la semaglutida oral, que requiere ayuna y tomarse 30 minutos antes de la comida.

    Lo Último

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    “Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes: este es el horario y recorrido

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Lando Norris acaba con la racha de Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

    Mohamed Salah incendia al Liverpool y abre la puerta de salida: “El club me ha traicionado”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Militares afirman haber destituido al presidente de Benín mientras gobierno desmiente éxito en golpe de Estado

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile