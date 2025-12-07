¿Cómo funcionan las nuevas pastillas de Ozempic?
Hoy casi todo el mundo conoce los fármacos derivados de la semaglutida, más conocida por uno de sus nombres comerciales, Ozempic. Sin embargo, ahora podría haber una nueva alternativa en el mercado. Acá te lo contamos.
Un ensayo clínico a más de 1.600 personas en 10 países reveló que una forma en pastilla GLP-1 funciona tan bien como la semaglutida.
El mecanismo de acción, las aplicaciones y los efectos son similares a los de otros medicamentos GLP-1. No obstante, introduce un cambio sutil pero importante: por primera vez no se inyecta, sino que se toma por vía oral.
El estudio mostró que la tolerancia es similar al resto de medicamentos y su administración es más cómoda que la semaglutida oral, que requiere ayuna y tomarse 30 minutos antes de la comida.
