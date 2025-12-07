¿Cómo funcionan las nuevas pastillas de Ozempic?

Un ensayo clínico a más de 1.600 personas en 10 países reveló que una forma en pastilla GLP-1 funciona tan bien como la semaglutida.

El mecanismo de acción, las aplicaciones y los efectos son similares a los de otros medicamentos GLP-1. No obstante, introduce un cambio sutil pero importante: por primera vez no se inyecta, sino que se toma por vía oral.

El estudio mostró que la tolerancia es similar al resto de medicamentos y su administración es más cómoda que la semaglutida oral, que requiere ayuna y tomarse 30 minutos antes de la comida.