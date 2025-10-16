Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Cómo mejorar tu marca personal
Conversamos con Borja Castelar, autor e instructor de LinkedIn, sobre las nuevas habilidades en el mundo de la IA, y cómo la marca personal es el nuevo título universitario.
Por
Paula Morales
16 OCTUBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
Linkedin
Marca personal
Laboral
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 2 min
Kast: una candidatura peligrosa
hace 6 min
19,2%, la cifra invisible que sostiene a Chile
hace 10 min
CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz
hace 12 min
Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
hace 12 min
Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas
hace 17 min
Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados
Servicios
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina
Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día
Chile
Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas
Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados
Ramírez, Barrera, Cuadrado y Rodríguez: los énfasis de candidatos del distrito 9 por “parásitos” del Estado y el caso Jadue
Negocios
CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz
Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas
Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”
Tendencias
Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho
El Deportivo
Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago
“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso
Finde
Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Cultura y entretención
Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado
Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena
La Misteriosa Mirada del Flamenco tiene calurosa recepción en FICValdivia y confirma acuerdo para EE.UU.
Mundo
Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza
Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley
Las memorias póstumas de la mujer que acusó a Epstein: “El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho”
Paula
Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad
Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.