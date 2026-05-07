Desbordes respalda decisión de frenar obras en el GAM y culpa a la administración Boric: “No hicieron nada hasta el último minuto”

“Es necesario terminar el GAM”, enfatizó este jueves el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en el contexto de la determinación del Ministerio de las Culturas de cancelar la Etapa 2 de las obras de remodelación del edificio ubicado frente al metro Universidad Católica.

La determinación por parte del gobierno de José Antonio Kast se justificó con base a la situación que enfrenta la cartera frente al anuncio de recortes presupuestarios.

En ese contexto, el jefe comunal culpó de la situación del Centro Cultural Gabriela Mistral a la administración de Gabriel Boric.

Santiago, 17 de Abril de 2026. Gobierno del Presidente Jose Antonio Kast por medio del Ministerio de Obras Publicas detiene la obras de la etapa 2 del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) indicando falta de recursos presupuestarios Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Apenas asumí el gobierno comunal lo conversé con el gobierno nacional preguntando cuándo iban a avanzar en eso, no hicieron nada hasta el último minuto. El gobierno del presidente Boric y su Ministerio de las Culturas no avanzó nada hasta adjudicarlo al final del gobierno, dejando comprometido recursos al gobierno que viene”, criticó Desbordes.

“Desde ese punto de vista yo entiendo que el actual gobierno diga ‘perdone, pero me dejaron la billetera comprometida entera el gobierno anterior y yo tengo que reevaluar’”, añadió al respecto.

Precisamente por lo antes señalado, el alcalde justificó la determinación de paralizar las obras momentáneamente.

“Yo espero que esta sea una suspensión de proyecto porque es necesario terminar el GAM, es un proyecto enorme que viene a reconstruir un lugar que se incendió y que era el mayor centro de convenciones que tenía Santiago”, comenzó explicando.

A lo que añadió inmediatamente: “entiendo dentro de una restricción presupuestaria que se pueda pausar esto, que se pueda postergar porque obviamente miles y miles de millones de pesos son necesarios en una serie de otras obras. Lo entiendo y espero, apenas conozca más detalles, que esto sea una pausa y que se retome más adelante”.