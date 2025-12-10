“¿Cómo voy a probar yo que los demás están mintiendo?”: Jara se niega a revelar pago de deuda del TAG

En la última parte del debate televisivo de Anatel la candidata presidencial fue consultada por una presunta inconsistencia en el pago de su deuda por circular sin TAG en la Autopista Central en 2019.

Ante las consultas de la periodista Constanza Santa María, Jeannette Jara dijo que “se lo puedo certificar apenas pueda llegar a mi casa y bajarlo del banco. Pero eso de que lo pagué ahora, realmente es una tremenda fake news”.

Durante esta tarde tras su visita a Peumo, Jara fue nuevamente abordada por esta temática, donde se negó a revelar los pagos de la deuda y acusó que hay gente “operando políticamente para Kast” en el municipio de Santiago, porque los documentos vendrían de ahí.