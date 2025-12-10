VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Jara aborda deuda del TAG y acusa "tremenda fake news" en pleno debate Anatel

    La candidata respondió a cuestionamientos sobre la fecha en que realizó el pago de multas por circular sin TAG en 2019, insistiendo en que el monto se regularizó en 2020 y no en noviembre pasado, como le fue atribuido.

    Por 
    Roberto Martínez

    En la última parte del debate televisivo de Anatel la candidata presidencial de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, fue consultada por una presunta inconsistencia en el pago de su deuda por circular sin TAG en la Autopista Central en 2019.

    La periodista Constanza Santa María recordó que, según registros expuestos, Jara habría pagado más de $600 mil en multas –supuestamente- recién en noviembre de este año, seis años después de cometida la infracción.

    Al respecto, la candidata salió a desmentir dicha aseveración. “No, eso no es así”, dijo.

    Ante la insistencia sobre la fecha exacta en que habría pagado la deuda, Jara reiteró su versión: “Creo que me habría demorado tres meses y creo que le pasaron mal el dato. Es una gran fake news, a todo esto”.

    La tensión aumentó cuando se le preguntó cómo una infracción cometida entre el 14 y el 28 de diciembre de 2019 -plazo de dos semanas circulando sin dispositivo electrónico- pudo transformarse en una multa superior a los 600 mil pesos.

    En torno a ello, la aspirante oficialista insistió en que el cálculo mostrado era incorrecto, argumentando que el monto adeudado lo pagó tras “unos meses”, pese a la insistencia de la moderadora, que objetó que ese plazo no alcanza para que una multa base de cerca de 70 mil pesos por infracción se eleve hasta la cifra mencionada.

    En ese instante, la candidata optó por entregar una explicación más detallada del origen de la deuda.

    “Lo que pasa es que yo me compré un auto, porque me ha ido bien (…) Cuando me lo compré, no fui inmediatamente a hacer el trámite del TAG. Y eso es una responsabilidad mía. Y me demoré. Y circulé un buen tiempo sin TAG, y después la pagué”, afirmó.

    Luego precisó que el pago “debe haber sido el 2020”, fecha que dijo no recordar con exactitud, pero prometió verificar.

    “Si quiere, se lo puedo certificar apenas pueda llegar a mi casa y bajarlo del banco. Pero eso de que lo pagué ahora, realmente es una tremenda fake news, remarcó.

    La discusión se da en medio de un debate más amplio sobre el proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin TAG, iniciativa que avanzó en la Cámara de Diputados y que ha generado diferencias incluso dentro del propio comando de Jara.

    Mientras uno de sus voceros económicos, Luis Eduardo Escobar, había dicho que el equipo “no lo apoyaba” por eliminar incentivos al pago, Jara se desmarcó días después y aseguró estar a favor de la propuesta.

    En el debate, sin embargo, Jara centró sus esfuerzos en rechazar con énfasis las fechas y montos atribuidos al pago de su deuda.

    Jara aborda deuda del TAG y acusa “tremenda fake news” en pleno debate de Anatel
    Jara aborda deuda del TAG y acusa "tremenda fake news" en pleno debate de Anatel

