Jara aprueba eliminar multas por circular sin TAG y marca distancia con asesor económico de su comando

Al contrario de lo que se planteaba en el equipo económico de su comando, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), se manifestó a favor del proyecto de ley que elimina las multas por no usar TAG en autopistas concesionadas.

El pasado lunes, en conversación con el programa Agenda Económica de CNN, uno de los voceros del equipo económico de Jara, Luis Eduardo Escobar fue consultado por este proyecto impulsado por el diputado Jaime Mulet (FRVS) y que fue aprobado en general por la Sala de la Cámara Baja la semana pasada. “Nosotros no lo apoyamos. Creemos que si se eliminan las multas del todo, entonces no hay incentivos para pagar los impuestos, y los impuestos han sido fundamentales para el desarrollo de las autopistas en Chile”, respondió.

En esa oportunidad, no obstante, Escobar sí se mostró de acuerdo con reducir determinados montos. “Hay margen para rebajar las multas y también para evaluar reducciones en los peajes y en los cobros del TAG”, dijo.

Esta jornada, sin embargo, durante una de sus intervenciones en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusoras de Chile, Jara marcó una postura contraria y volvió a arremeter indirectamente contra Jorge Quiroz, el asesor económico de su contendor, José Antonio Kast, por su rol en casos de colusión: “Voy a apoyar a la legislación, porque creo que lo que se ha hecho es un abuso, como con los pollos y las farmacias, un abuso con la gente”.

Jara también reconoció que ha sido multada por circular sin TAG y que por ello, ha pagado sanciones de entre $300 mil y $600 mil. “Yo pude pagar mis multas de Tag, que bien merecidas me las tenía, porque tengo capacidad, pero no dejo de empatizar con la angustia de las personas a las que no les alcanza“, añadió.