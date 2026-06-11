Conductor abandona transmisión en vivo del mundial para sacarse una foto con Shakira

El reportero argentino transmitía desde el campo de juego, describiendo los preparativos finales para la apertura, cuando giró la cabeza y vio de lejos a la cantante colombiana, y sin pensarlo dos veces, le avisó a sus compañeros de transmisión lo que iba a hacer y soltó el micrófono con una frase que quedó registrada: “Es que voy por una consigna, está viniendo Shakira, la voy a buscar a Shakira”.