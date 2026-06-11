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    Conductor abandona transmisión en vivo del mundial para sacarse una foto con Shakira

    Marcelo Benedetto, un periodista deportivo de DSports, se encontraba en el Estadio Azteca de CDMX en la previa de la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026, cuando dejó el micrófono en vivo y cruzó el césped para sacarse una foto con Shakira.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El reportero argentino transmitía desde el campo de juego, describiendo los preparativos finales para la apertura, cuando giró la cabeza y vio de lejos a la cantante colombiana, y sin pensarlo dos veces, le avisó a sus compañeros de transmisión lo que iba a hacer y soltó el micrófono con una frase que quedó registrada: “Es que voy por una consigna, está viniendo Shakira, la voy a buscar a Shakira”.

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