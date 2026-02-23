SUSCRÍBETE
    Crece tensión entre gobierno y Estados Unidos: la dura réplica de embajador norteamericano a Vallejo

    A raíz de la restricción de visas que el gobierno de Estados Unidos impuso como sanción al ministro, al subsecretario y a un funcionario del Ministerio de Transportes por las gestiones para un cable de fibra óptica que una a Valparaíso con China, la ministra vocera Camila Vallejo remarcó que el gobierno chileno "no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país". "Creo que eso es realmente ridículo, no hay amenazas", le respondió momentos después el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd.

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Catalina Bórquez

    La ministra Camila Vallejo, en su habitual vocería de gobierno, reforzó el rechazo del gobierno a la restricción de la visa del ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y de otros dos funcionarios de esa repartición por parte de la administración de Donald Trump.

    El viernes el Departamento de Estado del país norteamericano, encabezado por Marco Rubio, acusó al ministro, al subsecretario Claudio Araya (PC) y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen (PC), de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio“.

    Esto, por las gestiones para un proyecto de cable submarino de fibra óptica que uniría Valparaíso con Hong Kong impulsado por la compañía China Mobile.

    Esta mañana la ministra calificó la acusación del gobierno de Estados Unidos como "totalmente y evidentemente falsa", remarcó que el gobierno “no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa” y enfatizó en que Chile “es un país soberano, y como tal toma decisiones de manera soberana”. “Chile toma sus propias decisiones, no bajo presión, no bajo amenaza”, reiteró.

    Momentos después, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, fue consultado por las declaraciones de la ministra Vallejo. “Creo que eso es realmente ridículo, no hay amenazas. Todo depende de la comunicación y de la seguridad”, planteó, agregando que es “irrisorio” que el gobierno chileno “esté sorprendido”, porque, según él, hubo varias citas para informar previamente al Ejecutivo.

