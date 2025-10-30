De “atorrantes” y más... ¿Hay una nueva estrategia de Evelyn Matthei?
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, Magdalena Vergara -una de las voceras de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas- defendió los dichos del generalísimo de Evelyn Matthei contra el gobierno. Mientras, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, explicó por qué el comando de la abanderada ha recrudecido su postura contra La Moneda en la recta final de la campaña.
