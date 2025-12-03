VOTA INFORMADO por $1100
    Debate Archi: Si el Congreso aprueba la eutanasia ¿Promulgan o vetan el proyecto de ley?

    Los candidatos fueron consultados por si promulgarían la ley de eutanasia en caso de ser aprobada por el Congreso, a lo que ambos contrastaron sus ideas.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    José Antonio Kast, contestó que depende”, argumentando que “nunca iría en contra de la voluntad de las personas y que tampoco voy a enfrentarme al Congreso, pero el Presidente tiene la posibilidad de hacer una reflexión” y que haría una “sugerencia”.

    Jeannette Jara afirmó que la promulgaría, y argumentó que “tiene que ver con la libertad de una persona para poder tomar una decisión sobre su propio destino”.

