Debate Archi: Si el Congreso aprueba la eutanasia ¿Promulgan o vetan el proyecto de ley?
Los candidatos fueron consultados por si promulgarían la ley de eutanasia en caso de ser aprobada por el Congreso, a lo que ambos contrastaron sus ideas.
José Antonio Kast, contestó que “depende”, argumentando que “nunca iría en contra de la voluntad de las personas y que tampoco voy a enfrentarme al Congreso, pero el Presidente tiene la posibilidad de hacer una reflexión” y que haría una “sugerencia”.
Jeannette Jara afirmó que la promulgaría, y argumentó que “tiene que ver con la libertad de una persona para poder tomar una decisión sobre su propio destino”.
