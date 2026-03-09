Descifra: ¿Por qué los encuestados creen mayoritariamente que Boric no volverá a ser Presidente?
Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool- explicó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, los hallazgos de la última encuesta realizada a propósito del término del actual gobierno. ¿Por qué el 60% de las personas que participaron no creen que el Presidente Gabriel Boric vuelva a La Moneda y cuáles son las razones de que el Mandatario no superara el umbral de su "apoyo duro" durante su gestión? Todos los detalles en el video.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.