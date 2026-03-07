SUSCRÍBETE
    Política

    Encuesta Descifra y el fin de la era Boric: 60% piensa que no tiene chances de volver a ser presidente

    De acuerdo al estudio, Gabriel Boric termina su mandato con una peor evaluación que las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, sus antecesores. El 66% de los consultados declaró que el frenteamplista será recordado "como un presidente mal preparado" y el 73%, que su coalición de partidos le restó.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Dedicarse a ser papá, leer, escribir y, quizás, volver a vivir en Magallanes. Esos son los planes que, por ahora, ha adelantado Gabriel Boric cuando se le pregunta qué hara una vez que deje la Presidencia de la República el próximo miércoles 11 de marzo, para ser sucedido por José Antonio Kast.

    A solo cuatro días de que deje el cargo, llegó la hora de los balances. Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool- realizó un sondeo orientado en torno a la percepción de los cuatro años de gobierno de Boric. También se establece una comparación con algunas de las administraciones que lo precedieron, como la de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La encuesta Descifra se realizó de forma online entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de este año. Se consultaron 2.106 casos: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo Chile y que cuentan con acceso a internet. Las preguntas incluidas en el cuestionario fueron cerradas.

    El principal resultado del estudio es que el 61% de los consultados asegura que “la figura del Presidente Boric le genera” rechazo, mientras que el 39% restante sostuvo que le genera aprobación.

    El director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, explica: “Aquí notamos lo que fue la fortaleza y, al mismo tiempo, la debilidad durante casi todo el gobierno de Boric: él rápidamente quedó constreñido en términos de la evaluación a un porcentaje de la población que fluctúa, durante todo el período, entre 25 y 35%”. “El lado negativo de ese mismo resultado es que le cuesta mucho, salvo en cuestiones muy puntuales, salir de ese 30%-35% muy duro. Se le reconocen atributos como la cercanía. Pero en todo lo que tiene que ver con evaluaciones positivas-negativas, tiende a quedarse en un 35% a 40%”, agrega.

    De acuerdo al sondeo, dentro de quienes aseguran que les genera rechazo (1.313), el 80% demuestra un nivel de rechazo alto. En comparación, dentro de los que aprueban la figura del mandatario (793), el 70% declara que lo hace en un nivel alto.

    “En el porcentaje que aprueba (la figura de Boric), la valoración es muy positiva. Es decir, es un segmento de la población que es un aprobador muy duro de la figura de Gabriel Boric. Es decir, dentro del subgrupo de los aprobadores, son muy aprobadores. Pero también dentro del subgrupo de los rechazadores, que es más grande que el de los aprobadores, el rechazo alto también es muy contundente. Es una figura que, guste o no, y más allá de la transformación que hizo en su mandato, quedó en una polaridad respecto del mapa general”, detalla Feres.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    ¿Y el legado?

    De cara al fin de su gobierno, a los encuestados se les preguntó "¿cuál piensa que será el principal legado del Presidente Gabriel Boric?“. Frente a ella, un 36% respondió que corresponderá a ”los avances en materia laboral, incluyendo el aumento del sueldo mínimo y la ley de 40 horas". Durante el gobierno de Boric, el sueldo mínimo pasó de los $ 350.000 (2022) a $ 539.000 (enero de 2026).

    Un 28%, en tanto, considera que será “una mejora de las jubilaciones gracias a la reforma de pensiones y al aumento de la PGU”. A partir de ese año, de acuerdo a información del Ejecutivo, más de 1,3 millones de personas pensionadas de AFP y compañías de seguros vieron subir sus pensiones.

    Otro 16% de los encuestados considera que el principal legado será “promover una perspectiva de género en las instituciones y políticas públicas”. Un 13% cree que lo será “establecer la gratuidad en la Red de Salud Pública con el Copago Cero para los afiliados a Fonasa”. Y un 6%, “la creación del Ministerio de Seguridad y el aumento presupuestario para Carabineros y PDI”.

    Por último, un 1% de los consultados es de la idea de que el principal legado corresponderá a “un mayor control de la migración con despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte”.

    Colchane, una comuna fronteriza al norte de Chile, destacó por ser en la que José Antonio Kast obtuvo su mejor resultado en el balotaje que lo enfrentó a Jeannette Jara -la candidata apoyada por Boric- el 14 de diciembre. Ahí el republicano consiguió el 93,8% de las preferencias.

    A los encuestados también se les preguntó: “¿Cómo cree que va a ser recordado el Presidente Boric?”. En este caso, pudieron escoger más de una alternativa. El resultado más contundente fue que el 73% de los consultados respondió que “como un presidente con una coalición que le restó”.

    El gobierno de Boric destacó por la coexistencia de tres “almas”: el Socialismo Democrático, el Frente Amplio -en que él milita- y el Partido Comunista. Uno de los déficit de su administración, según han reconocido incluso jefes de tiendas políticas, es que no logró consolidar una coalición de partidos.

    Boric encabezó ayer un cónclave de partidos en La Moneda, para intentar cerrar de buena forma su administración. Sin embargo, fueron varios los ausentes. Por distintos motivos, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista decidieron restarse. La Democracia Cristiana, que fue invitada pese a no ser parte del oficialismo, también declinó.

    Por otra parte, el 66% considera que el exdiputado será recordado “como un presidente mal preparado”. El 65% cree que ”como un presidente que no cumplió sus objetivos". El 61% es de la idea de que será rememorado “como un presidente que, en general, tomó malas decisiones”. Un 55%, “como un presidente que no conocía los problemas de la gente”. Y el 52%, “como un presidente cercano a la gente”.

    Uno de los resultados más destacados del estudio es que, ante la pregunta “¿usted considera que Gabriel Boric tiene chances de volver a ser presidente del país?“, el 60% de los encuestados respondió que no. En cambio, el otro 40% afirmó que sí.

    Boric cumplió 40 años en febrero. Fue electo presidente a los 35 y llegó a La Moneda con 36. Debido a su edad, hoy en la izquierda su proyección política es una discusión abierta. En el sector son varios los que dan por hecho que el frenteamplista será candidato nuevamente y que, debido a su dura base de apoyo, tiene un importante bolsón de votos asegurados en caso de que decida competir.

    Esta semana, en entrevista con Mega, a Boric se le consultó si postularía nuevamente a La Moneda. El mandatario respondió que esa discusión “se dará en su momento” y destacó que en su sector político existe “una amplia gama de liderazgos”. Sin embargo, tampoco cerró la puerta. “Voy a seguir vinculado de una u otra manera (...); más adelante se dará esa discusión”, dijo.

    Comparación con Piñera y Bachelet

    Descifra pidió a los encuestados comparar la administración del actual presidente con la de algunos de sus antecesores. Frente a la pregunta “¿usted ubicaría a los gobiernos de los siguientes expresidentes a la derecha o a la izquierda del gobierno de Boric?“, el 75% ubicó a Eduardo Frei Ruiz-Tagle (suspendido de su militancia en la DC) a la derecha de Boric.

    Frei Ruiz-Tagle ha destacado por desmarcarse del que históricamente ha sido su sector varias veces en el último tiempo. Sin ir más lejos, votó “Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022, “A favor” en el de 2023, y tuvo un encuentro con José Antonio Kast mientras él aún estaba en campaña. Un gesto que le valió una sanción por parte de la DC. El 61%, en tanto, ubicó a Ricardo Lagos (PPD) a la derecha del exdiputado.

    El caso de Michelle Bachelet (PS) es distinto. La mayor parte de los encuestados (59%) ubicó a la exmandataria a la izquierda de Boric.

    A los encuestados también se les hizo la pregunta “pensando en su desempeño general, usted diría que el gobierno de Boric fue mejor o peor que los de los siguientes expresidentes (...)”. El 70% de ellos consideró que la actual administración fue peor que la última de Bachelet. En tanto, el 62% de ellos respondió que la de Boric fue peor que la de Sebastián Piñera.

    Así, de acuerdo a los resultados de Descifra, Boric finaliza su mandato peor evaluado que sus dos antecesores.

    Feres puntualiza que “cuando mides a un presidente justo cuando está saliendo de su mandato, la mayoría de los atributos están más teñidos por esa instantánea. Varios de ellos luego tienen un rebote en el tiempo. Les pasó a Bachelet y a Piñera”.

    En ese sentido, el director ejecutivo de Descifra destaca que “el dato de evaluación que hay respecto de Bachelet es interesante”. Feres concluye que “el nivel de evaluación positiva que tiene por sobre Boric al día de hoy, después de tanto tiempo de ser lo más cercano a una figura aglutinadora de la centroizquierda, da cuenta de que esa imagen sigue teniendo muy buena salud”.

    Para Feres, la percepción que existe en torno a la figura de Bachelet “es relevante, porque su nombre está puesto arriba de la mesa para el apoyo que le tiene que dar o no el gobierno entrante para la candidatura a las Naciones Unidas (ONU)”.

    “Toda esta pelea que estamos viendo ahora, por dejar la decisión de la postulación como una decisión de Boric y no algo que tenga que ver con Bachelet, encuentra asidero en esta encuesta, porque si el gobierno entrante aparece como negándole la posibilidad a Bachelet, va a tener un mayor rechazo que si logra instalar la idea de que en realidad le está diciendo que no a Boric”, sugiere.

    Ninguna emoción

    Frente a la pregunta “luego de transcurrido su gobierno: ¿Su opinión sobre el Presidente Boric mejoró, se mantuvo o empeoró?“, la mayoría de los encuestados (55%) afirmó que esta empeoró. Un 25% aseguró que mejoró, mientras que el 20% restante sostuvo que se mantuvo.

    21/11/2021. Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Descifra también consultó sobre las emociones positivas que genera la figura de Boric. El resultado es concluyente: el 60% de los encuestados asegura que ninguna. El porcentaje se acerca al 61% de los encuestados que afirma que “la figura del Presidente Boric le genera” rechazo.

    Por otro lado, un 13% de los consultados revela que la emoción positiva que le genera la figura de Boric es la esperanza. En menor medida están la gratitud (10%), el orgullo (9%), la serenidad (6%) y la alegría (2%).

    En cuanto a las emociones negativas que genera la figura del frenteamplista, un 42% afirma que ninguna. El repudio alcanza un 36%. Le siguen la tristeza (12%), la ira (4%), la culpa (4%) y el miedo (2%).

    Más sobre:Cambio de mandoLT SábadoDescifraPolíticaPresidente Gabriel BoricJosé Antonio KastEncuesta DescifraSondeo DescifraArtoolBalance del gobierno de BoricEncuesta Boric

