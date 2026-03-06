SUSCRÍBETE
    Política

    Descifra 8M: Solo 28% cree que con Boric se avanzó en oportunidades de empleo para las mujeres, mientras 48% dice que Kast sí lo hará

    La nueva entrega del “Termómetro Político” arrojó además que 31% cree que con el actual gobierno se avanzó en cuidados y corresponsabilidad parental en el marco de políticas laborales. Mientras, un 43% piensa que con Kast se avanzará en prevención y trato del acoso sexual y laboral.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Solo tres días antes del traspaso de mando entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor José Antonio Kast se conmemorará, este 8 de marzo, un nuevo Día Internacional de la Mujer. Una jornada que siempre se toma la agenda y que está marcada de hitos y simbolismos que buscan reivindicar la lucha por la igualdad de género, la justicia, la paz y los derechos laborales de estas.

    Es en este marco que la nueva entrega del “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra - alianza estratégica entre Copesa y Artool–, preguntó sobre el balance que los chilenos hacen de la administración que termina y las expectativas respecto de la gestión que se inicia el 11 de marzo en materia de género.

    El resultado general apunta a que las esperanzas sobre la gestión de Kast para las políticas laborales de género son superiores al escrutinio que se hace respecto del actual Ejecutivo.

    Así, consultados sobre su opinión respecto de la labor del gobierno de Boric en materia de “oportunidades de empleo para las mujeres”, un 36% sostuvo que en esta gestión “se retrocedió”; también un 36% se inclinó porque “se mantuvo igual” y solo un 28% declaró que “se avanzó”.

    En tanto, sobre este mismo punto, se consultó a los encuestados respecto de las expectativas con Kast. Aquí un 46% sostuvo que con el nuevo Presidente “se avanzará”; un 31% opta porque “se mantendrá igual” y un 22% que “se retrocederá”.

    También se preguntó respecto de los “cuidados y corresponsabilidad parental”. Sobre este punto, un 31% señaló que en la administración de Boric “se avanzó”; 47% asegura que “se mantuvo igual” y solo un 22% sostuvo que “se retrocedió”.

    Sobre el punto anterior, un 37% sostiene que en el gobierno encabezado por José Antonio Kast “se avanzará”; un 41% apuesta porque “se mantendrá igual”; un 22% opina que “se retrocederá” en esta materia.

    Respecto de las “brechas salariales entre hombres y mujeres”, más de la mitad, un 55%, sostuvo que bajo el gobierno de Boric esto “se mantuvo igual”; mientras un 25% se inclinó porque “se avanzó” y un 22% sostuvo que “se retrocedió”.

    En la otra vereda, un 44% apuesta porque en la futura administración de Kast la brecha salarial “se mantendrá igual”; un 36% avisora que “se avanzará” y un 22% cree que “se retrocederá”.

    Otro de los puntos que se abordó en el “Termómetro Político” fue la “participación de mujeres en cargos de liderazgo”. Acá la mayoría, un 39%, dice que con el Jefe de Estado frenteamplista “se mantuvo igual”; un poco más atrás, con un 39%, está la alternativa de que “se avanzó” y solo un 24% señala que “se retrocedió”.

    En esta materia, un 41% se inclina porque durante el próximo gobierno republicano “se avanzará”: un 33% visualiza que “se mantendrá igual” y un 26% cree que se retrocederá.

    Finalmente, el último tópico abordado por el sondeo de Descifra fue la “prevención y trato del acoso sexual y laboral”. Acá un 41% sostuvo que bajo el gobierno de Boric “se avanzó ” en la materia; un 31% manifestó que “se retrocedió” y un 28% señaló que “se mantuvo igual”.

    Por otro lado, un 43% de la gente cree que en le próximo gobierno “se avanzará”; un 32% indicó que “se mantendrá igual” y por último, un 26% señala que “se retrocederá”.

    Base de datos

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: 24 preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Tres minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 24 al 26 de febrero.

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 870 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

