Descubren casino clandestino en barrio Franklin: había sido clausurado meses atrás

Cerca de las 11:00 horas, Carabineros se acercaron a un inmueble ubicado en calle Franklin tras detectar la existencia de un casino clandestino que operaba en el lugar.

En el lugar detuvieron a dos personas, una mujer venezolana de 21 años que controlaba el lugar, y un hombre venezolano de 36 años, que se encontraba jugando en las máquinas.

Personal policial logró incautar un total de 40 máquinas de azar, y confiscaron cinco bolsas de basura que contenían dinero en efectivo.