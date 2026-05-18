Ministra de Ciencia

SEÑOR DIRECTOR:

En relación con el reportaje titulado “Ximena Lincolao: La improbable protagonista de la primera crisis del gabinete”, considero un deber público manifestar mi profunda molestia y desazón con lo publicado dado sus muchos errores.

La nota sostiene una narrativa de crisis y desmantelamiento institucional utilizando hechos falsos. No se instruyó desvincular a 48 funcionarios. El Ministerio cuenta con una dotación activa de solo 138 personas, lo que habría significado paralizar la cartera. Lo que se pidió fue realizar una evaluación técnica regular por cambio de gobierno, lo cual es respaldado por al menos diez testigos presenciales.

El artículo califica como “reuniones de lobby no registradas” hitos que corresponden a realidades que no lo requerían. El encuentro del sábado 4 de abril fue una reunión con el proveedor de correo electrónico: BS Tecnología y Google Workspace. Esta fue una mesa de trabajo estrictamente técnica y operativa de soporte de TI para recuperar de urgencia el acceso a la consola de administración de correo institucional, un servicio que el Estado ya tenía contratado. Por su parte, la cita con Meta el 9 de abril fue formalmente sostenida y registrada por el entonces subsecretario. Posteriormente el mismo día, la ministra de Energía, Ximena Rincón, pasó a saludarme para darme apoyo humano tras el atentado sufrido el día anterior en Valdivia. Ella venía con una comitiva registrada por ella en Ley de Lobby con quienes se trasladaba a una actividad. En ese saludo informal no se abordó ninguna materia regulada ni de interés comercial.

Se afirma que realicé viajes frecuentes a Estados Unidos. Llevo exactamente dos meses en el cargo y, en todo este período, he viajado a dicho país una sola vez y con una agenda de trabajo.

Finalmente, la crónica eleva a la categoría de “despidos o contrataciones exprés” lo que fueron meras colaboraciones voluntarias de febrero o procesos normales de evaluación de perfiles en la etapa de preinstalación. Presentar la renuncia posterior de solo tres personas, cargos de la exclusiva confianza del subsecretario saliente, como una “crisis masiva” es algo que no se condice con la realidad.

El Ministerio continúa operando con total normalidad y enfocado en su gestión estratégica.

Ximena Lincolao

Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, e Innovación

N. DE LA R.: Los argumentos que la ministra señala en su carta fueron debidamente consignados en la nota.