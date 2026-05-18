Rol de los museos

SEÑOR DIRECTOR:

Desde 1977 se conmemora el Día Internacional de los Museos, fecha que reconoce el rol fundamental que estos desempeñan en la vida cultural contemporánea.

Los museos son espacios de encuentro, construcción de memoria e identidad colectiva. A través de sus exposiciones y programas públicos invitan a las personas y comunidades a experiencias significativas. Donde el pasado dialoga con el presente, donde se activan nuevas lecturas sobre nuestra historia a partir del acervo que preservan y, donde el arte y la memoria contribuyen a ampliar la sensibilidad, el pensamiento crítico e imaginar nuevos futuros.

Esta labor se ha sostenido históricamente con recursos limitados. Es gracias al compromiso y vocación de quienes integran sus equipos que estos perduran y fortalecen los vínculos con sus públicos y territorios. En 2025, los museos que integran la asociación Más Museos recibieron en conjunto más de 1.200.000 visitantes, lo que da cuenta de la magnitud de su labor y hace patente la necesidad de contar con espacios de encuentro y reflexión.

En un contexto de transformaciones sociales, los museos continúan siendo instituciones esenciales para fortalecer el tejido democrático y cultural del país. Lejos de ser espacios estáticos, son plataformas vivas de conocimiento, mediación y diálogo, capaces de acoger las interrogantes urgentes sobre identidad, memoria, diversidad y futuro.

Fortalecer los museos es fortalecer la capacidad de una sociedad para comprenderse a sí misma, proyectar horizontes y garantizar la cultura como un derecho. Su sostenibilidad no debiera entenderse como un gasto accesorio, sino como una inversión estratégica y necesaria para la vida cultural y educativa del país.

Varinia Brodsky (MNBA)

Daniel Cruz (MAC)

María José Lemaitre (MSSA)

M. Fernanda García (MMDH)

Denise Elphick (MVP)

Asociación de Museos