Descubren una nueva especie de pez a más de 3 mil metros de profundidad

Con cabeza redonda, ojos grandes, bultos en su cuerpo y un llamativo color rosado, este adorable pez rompe el estereotipo de los animales de las profundidades.

Paula Morales 
Paula Morales

La expedición se realizó frente a la costa de California, y el pez fue avistado por primera vez en 2019 por investigadores del Monterrey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), pero no fue hasta ahora que se confirmó que correspondían a una nueva especie.

El estudio fue publicado en la revista Ichthyology and Herpetology, y además describe a otras dos nuevas especies.

Mundo Animal Ciencia Pez Estudio Investigación Pez Caracol

