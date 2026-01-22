Desde la Redaccción | Gabinete de Kast: Larraín (RN) dice que Chile Vamos “está picado” y Figueroa (PC) plantea “alerta”
Una defensa al gabinete de José Antonio Kast realizó el expresidente de RN, Carlos Larraín, en el programa de streaming de La Tercera. Sobre las críticas de Chile Vamos a la gran cantidad de ministros independientes en el gabinete, el exsenador lanzó: "Yo creo que es porque están picados, se sienten un poco ignorados, pero yo creo que se lo ganaron bien ganado". Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, dijo que si la futura oposición no está "alerta" frente al gobierno de Kast, se pasaría de "cándida".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.