SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redaccción | Gabinete de Kast: Larraín (RN) dice que Chile Vamos “está picado” y Figueroa (PC) plantea “alerta”

    Una defensa al gabinete de José Antonio Kast realizó el expresidente de RN, Carlos Larraín, en el programa de streaming de La Tercera. Sobre las críticas de Chile Vamos a la gran cantidad de ministros independientes en el gabinete, el exsenador lanzó: "Yo creo que es porque están picados, se sienten un poco ignorados, pero yo creo que se lo ganaron bien ganado". Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, dijo que si la futura oposición no está "alerta" frente al gobierno de Kast, se pasaría de "cándida".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedaciónGabineteJosé Antonio KastCarlos LarraínBárbara Figueroa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI confirma detención de sujeto que tendría eventual participación en inicio de focos de incendio en Punta de Parra

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    La caravana elegante, liviana y con look futurista de Honda: ideal para camping y escapadas

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    PDI confirma detención de sujeto que tendría eventual participación en inicio de focos de incendio en Punta de Parra
    Chile

    PDI confirma detención de sujeto que tendría eventual participación en inicio de focos de incendio en Punta de Parra

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores
    Negocios

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro
    Mundo

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer