    Desde la Redacción 10 de noviembre: previa al último debate presidencial y Amarillos refuerza distancia con Kaiser

    Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera el análisis de cómo el debate Anatel de esta noche podría cambiar el voto de electores indecisos y por qué esto importa en el marco del sufragio obligatorio. En este episodio, además, la entrevista al presidente de Amarillos, Andrés Jouannet. Pese a no dar a conocer qué postura tomaría su colectividad en caso que Evelyn Matthei no llegue al balotaje, el diputado sí lanzó sus dardos a Johannes Kaiser.

    Alonso Vatel 
    Alonso Vatel
