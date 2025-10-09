Desde la Redacción 9 de octubre | Reforma FF.AA: Constanza Martínez y Tatiana Klima abordan últimas acciones de Boric
En el programa de streaming de La Tercera la timonel del Frente Amplio reconoció que no ha leído en detalle y que no le gusta la propuesta que anunció el Presidente Boric: una reforma para desplegar FF.AA. por decreto. Mientras, la exdirectora de Comunicaciones de Presidencia abordó las salidas de libreto del Mandatario. Aunque aseguró que no está de acuerdo con la arremetida de Boric contra Kast en cadena nacional, dijo que el Presidente no ha incurrido en intervencionismo.
