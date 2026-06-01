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    “¡Mentiroso!”: Grito interrumpe cierre de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

    Un tenso momento se vivió cuando el mandatario estaba finalizando su discurso en el marco de su primera Cuenta Pública.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Cuando el Jefe de Estado se estaba despidiendo, en medio de los aplausos, una voz masculina surgió desde el público exclamando “¡Mentiroso!”.

    Frente a esto, el presidente miró hacia el lugar desde donde provenía el grito y respondió: “que Dios los bendiga a todos y que Dios lo bendiga usted también”.

    Más sobre:ActualidadCuenta PúblicaJosé Antonio Kast

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