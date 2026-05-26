Desde la Redacción: Alcalde Luksic apoya exención de contribuciones mientras “paguen los que puedan pagar”
En el programa de streaming de La Tercera el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, se sumó a los cuestionamientos de los líderes comunales por el efecto que traería en las arcas municipales la exención del impuesto territorial a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Aun así, se manifestó a favor de la medida -que viene dentro de la megarreforma del Ejecutivo- si es que el Senado añade una indicación que permita que quienes tengan la capacidad económica, paguen el gravamen.
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