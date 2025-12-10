Desde la Redacción: análisis al último debate presidencial y Squella aborda rol de Kaiser en un gobierno de Kast
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera el balance que realizó sobre el último debate presidencial el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien además dijo que ve a Johannes Kaiser "colaborando en distintos temas" en un eventual gobierno de José Antonio Kast. En este episodio, también, el análisis de Aldo Cassinelli del debate Anatel y si es posible que el desempeño de los candidatos pueda mover la aguja de cara al balotaje.
