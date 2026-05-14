Desde la Redacción: Carmona advierte al gobierno por “excluir” al PC y Ottone cuestiona a Kast por su Segundo Piso
“Si la opción del gobierno es prescindir, en este caso del Partido Comunista, eso se va a sentir, se va a notar y va a tener una consecuencia”, advirtió el timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, en el programa de streaming de La Tercera. El presidente del partido de la hoz y el martillo, además, defendió las indicaciones de los diputados comunistas a la megarreforma y dijo que se hizo "una interpretación a la medida" por la polémica que generó el llamado de la diputada Lorena Pizarro a movilizaciones. Revisa en este capítulo, además, la crítica visión de Ernesto Ottone, exjefe de asesores de Ricardo Lagos, a la administración del Mandatario José Antonio Kast. "Lo veo en una cierta situación de no asumir plenamente la conciencia de lo que significa un Presidente de la República", sostuvo.
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