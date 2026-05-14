Óscar Naranjo: “Chile a diferencia de otros países de la región no ha normalizado la violencia”
El hombre detrás de la caída de Pablo Escobar analizó la situación de seguridad en Latinoamérica y en Chile en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. El también exvicepresidente de Colombia y exdirector de la Policía Nacional de ese país abordó en el programa la proliferación de grupos de crimen organizado, explicó cómo, a su juicio, los Estados deben enfrentarlos y criticó la "mitificación" de los delincuentes. Hoy será uno de los expositores del seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, presentado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en el Teatro CorpArtes a las 18.00.
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