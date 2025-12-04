Desde la Redacción | Codina aborda temas valóricos en un gobierno de Kast: “Pueden haber distancias en una coalición”
Germán Codina, exalcalde de Puente Alto e integrante del comando de José Antonio Kast, afirmó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, que el republicano conformará "un gobierno amplio", lo que significa "que en temas valóricos (Kast) entiende que pueden haber distancias con quienes conformará la coalición". En esa línea, enfatizó que ese Ejecutivo estaría concentrado, en cambio, en seguridad, crecimiento económico y mejora en políticas sociales.
