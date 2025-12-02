Desde la Redacción: Elizalde descarta que dichos de Kast hayan aumentado demanda por salir de Chile y responde a Carter
"Esta hipótesis de que en los últimos días aumentó la demanda por salir de Chile, producto de la decisión que implementó el gobierno de Perú el fin de semana y por las frases de un candidato presidencial en Chile, no es efectiva", dijo el ministro del Interior sobre la tensión migratoria en la frontera norte. Elizalde afirmó que según los datos que maneja el Ejecutivo no ha habido un aumento del flujo migratorio entre ambos países y que, de hecho, se ha reducido.
