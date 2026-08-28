Desde la Redacción: entrevista a Bettina Horst y Adriana Delpiano
“Es un error plantearlo como amenaza para los funcionarios”. De esa forma la presidenta de la comisión Nueva Arquitectura del Estado, Bettina Horst, descartó un eventual riesgo para los trabajadores públicos a propósito de la instancia convocada por el Presidente Kast. Sobre la polémica por la exclusión de integrantes del PC y el FA, Horst afirmó que "enturbia" y "desvía la atención del trabajo de fondo". Postura contraria evidenció la también integrante de la comisión, Adriana Delpiano, exministra de Defensa. La otrora secretaria de Estado, además, instó en la derogación del decreto argentino que declara "cogestión" del Estrecho de Magallanes y calificó como "rápida y bastante contundente" la respuesta de La Moneda al impasse con Argentina.
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