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    Grupo Baic alcanza los 40 millones de vehículos entregados

    La firma china con 68 años logró el hito con el modelo Wendao V9 de Arcfox, su marca enfocado en los vehículos eléctricos que próximamente arribará a Chile.

     

    El Grupo Baic logró un nuevo hito en sus casi siete décadas de historia, luego de superar las 40 millones de unidades entregadas acumuladas. La cifra fue alcanzada el pasado 10 de agosto y tuvo como protagonista a un Arcfox Wendao V9 de autonomía extendida.

    El logro se produce 68 años después de que la marca comenzara a fabricar vehículos en Beijing y refleja la evolución de uno de los cinco principales grupos automotores de China, que en la actualidad mantiene operaciones conjuntas con Mercedes-Benz y Hyundai.

    Su crecimiento también está acompañado por una mayor presencia fuera de China. El grupo informó que sus exportaciones anuales ya superan las 300 mil unidades, mientras que durante el primer semestre de 2026 comercializó alrededor de 795 mil vehículos, con un crecimiento de 14,2% en sus marcas propias. En el mismo período, las ventas de vehículos de nuevas energías aumentaron 22,6%, hasta alcanzar las 181 mil unidades.

    Las exportaciones, por su parte, registraron uno de los mayores ritmos de crecimiento, con un incremento interanual de 30,8%, llegando a 184 mil unidades durante los primeros seis meses del año. Estas cifras reflejan la creciente importancia que tienen la electrificación, las marcas propias y los mercados internacionales dentro de la estrategia del grupo.

    El hito de los 40 millones también fue presentado por como un punto de partida hacia su próximo objetivo, llegar a los 50 millones, para lo cual se comprometieron con cuatro principios: poner al usuario en el centro, fortalecer la calidad y la innovación, orientar la investigación y desarrollo hacia necesidades reales y profundizar la colaboración con sus socios.

    Baic se reinstaló en Chile durante este 2025, con el lanzamiento de todo su portafolio en enero. Entre los próximos pasos del grupo en el país está la llegada de su marca Arcfox, enfocada en los vehículos eléctricos. Su arribo está programado, en principio, para la parte final del año.

    Más sobre:NoticiasBaicArcfoxWendao V9Vehículos eléctricos

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