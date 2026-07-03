Desde la Redacción: entrevista a Carol Bown, alcaldesa de San Miguel
En el programa de streaming de La Tercera la líder comunal oficialista respaldó que el gobierno presente indicaciones para endurecer las penas a menores de edad que cometan delitos, en el marco de la discusión del proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente. Así, aseguró que el 71% de los detenidos en la comuna por delitos violentos son menores de edad en lo que va del 2026. Sobre el debate por la exención de contribuciones pidió al Ejecutivo "escuchar a los alcaldes" y que les aseguren financiamiento. La jefa comunal, además, pidió que todo el oficialismo, junto a libertarios, vayan en un pacto electoral para las próximas elecciones municipales y de gobernadores, que se realizarán en 2028.
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