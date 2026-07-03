Quinto Imacec a la baja: ¿Qué pasa con la economía?
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, analizó junto a la periodista de Pulso Mariana Marusic y con el conductor Rodrigo Álvarez las alertas entre los expertos por el deterioro de los indicadores económicos y por el aumento en el desempleo. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Todos los detalles en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.