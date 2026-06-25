Desde la Redacción: entrevista a Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista
"No significa que hay que concordar de forma homogénea desde la A hasta la Z", dijo la senadora comunista Claudia Pascual en entrevista con Rodrigo Álvarez y David Tralma en el programa de streaming de La Tercera sobre la articulación de la oposición contra la megarreforma del Ejecutivo. En esa línea valoró que, pese a la abstención de su par Pedro Araya (PPD), ningún senador del sector votara a favor de la idea de legislar. Revisa en este capítulo, además, la entrevista a Pablo Sandoval, abogado de la oposición ante el Tribunal Constitucional por Escuelas Protegidas, quien dijo que el fallo adverso del organismo a la restricción en la gratuidad por esa ley “es posible que pueda tener algún efecto” en el Registro de Vándalos.
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