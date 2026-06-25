SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: entrevista a Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista

    "No significa que hay que concordar de forma homogénea desde la A hasta la Z", dijo la senadora comunista Claudia Pascual en entrevista con Rodrigo Álvarez y David Tralma en el programa de streaming de La Tercera sobre la articulación de la oposición contra la megarreforma del Ejecutivo. En esa línea valoró que, pese a la abstención de su par Pedro Araya (PPD), ningún senador del sector votara a favor de la idea de legislar. Revisa en este capítulo, además, la entrevista a Pablo Sandoval, abogado de la oposición ante el Tribunal Constitucional por Escuelas Protegidas, quien dijo que el fallo adverso del organismo a la restricción en la gratuidad por esa ley “es posible que pueda tener algún efecto” en el Registro de Vándalos.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónClaudia PascualPablo SandovalJaviera ContrerasMegarreformaRegistro de VándalosEscuelas Protegidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan en el banderazo de Ecuador

    El diagnóstico de Javiera Contreras a la megarreforma del Ejecutivo

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”
    Chile

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP
    Negocios

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Al ritmo de Ormuz

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia
    El Deportivo

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan en el banderazo de Ecuador

    Una ovación, un beso a su hijo y un abrazo de Ronaldinho: la emotiva jornada que marcó el retorno Neymar en Brasil

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”
    Cultura y entretención

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela
    Mundo

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado