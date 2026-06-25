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    Política

    Pascual apunta a Quiroz tras aprobación en general de megaproyecto en Senado: “Quiere restaurar el Estado de fines de los 80″

    La senadora comunista se sumó a las críticas en contra del ministro de Hacienda, luego que el Ejecutivo anotó un nuevo triunfo en la tramitación de su reforma clave.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    La senadora del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual, apuntó sus dardos en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego que ayer la Cámara Alta aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el Ejecutivo.

    Si bien fue un triunfo ajustado -26 votos a favor, 23 en contra y una abstención-, La Moneda logró sortear el trámite legislativo en el Senado y así poder continuar posteriormente la discusión del articulado en particular.

    En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, Pascual cuestionó el cambio cultural al que el jefe de la billetera apunta con la megarreforma.

    “Creo que quiere restaurar el Estado de fines de los años 80. Yo tengo esa sensación, porque quiere echar pie atrás a condiciones laborales que ha costado mucho llegar hasta donde estamos”, dijo.

    Y luego agregó: “Quiere echar pie atrás a lo que se ha logrado en materia de recaudación. Yo pregunto por qué, si estamos tan preocupados que no se está creciendo ni se está recaudando lo que se quería, porque no hay una sola medida contra la evasión y la elusión de impuestos en esta megarreforma”.

    En su argumentación, la legisladora de PC también puso como ejemplo la indicación que ingresó el Ejecutivo a la ley de sala cuna, que propone que el financiamiento salga de un porcentaje del seguro de cesantía.

    “La discusión no puede ser crecimiento sin todo el resto de los ámbitos. El crecimiento tiene que ser con justicia social, el crecimiento tiene que ser también con distribución. Un país que no crece hace bastante rato, además”, remarcó.

    La parlamentaria cuestionó la manera en que desde el gobierno llevaron adelante el proyecto, al afirmar que no hubo disposición de tomar en cuenta las propuestas de la oposición.

    “Todas las fuerzas de oposición hicimos nuestras opiniones, algunas tenían más conversaciones, nosotros también habíamos tratado de plantearle al gobierno que había que tener diálogo, habíamos llamado a mesas técnicas, le habíamos pedido que separara el proyecto y finalmente no ha ocurrido nada hasta ahora”, criticó.

    También planteó que “es bastante fome, desde ese punto de vista, asumir debates que van a tener tanta trascendencia para el devenir del país. Porque toda la propuesta de esta megarreforma, si hubiéramos separado los tres artículos que tienen que ver con reconstrucción de partidas, yo le aseguro que ya estaría todo esto ya aprobado”.

    “Si usted lo hubiera separado de la contrarreforma tributaria que tiene esto puesto ahí, ni siquiera es una reforma tributaria encubierta, es una contrarreforma total, y separado a su vez también todos los ámbitos de crecimiento y de empleo, podríamos estar discutiendo en otros tonos también, pero creo que eso ha sido bien fome desde esa perspectiva”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Claudia PascualPartido ComunistaOposiciónMegarreformaReconstrucción NacionalJorge QuirozJosé Antonio Kast

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