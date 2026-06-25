El diagnóstico de Javiera Contreras a la megarreforma del Ejecutivo
En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera la líder del área de impuestos de EY, Javiera Contreras, abordó distintos aspectos del Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno que fue aprobado de forma general ayer por el Senado. Revisa en el video los eventuales efectos que, de acuerdo a la abogada, tendrían la rebaja gradual del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y la exención de contribuciones para la primera vivienda a mayores de 65 años, entre otros elementos de la también llamada ley miscelánea.
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