Desde la Redacción: entrevista a Pedro Araya, senador PPD
En el programa de streaming de La Tercera el parlamentario reforzó su postura de condicionar su voto para aprobar la idea de legislar la megarreforma del Ejecutivo en el Senado a que el gobierno "no abra la puerta" a un "desmantelamiento de la institucionalidad ambiental". También sostuvo que el Socialismo Democrático fue "tironeado por el Frente Amplio y el Partido Comunista" en la megarreforma y aseguró que el PPD presentará su contrapropuesta hoy al ministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob). Revisa en este capítulo, también, la entrevista al diputado republicano Luis Sánchez, quien defendió el libelo contra el exministro Grau. Sobre las tensiones en el oficialismo, instó a los partidos a "encontrar mínimos comunes" porque "esto no puede ser un reality".
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