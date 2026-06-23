¿Cómo entender en simple la megarreforma de Kast?

El Plan de Reconstrucción Nacional, uno de los proyectos eje de la administración del Presidente José Antonio Kast, ha dominado el debate político al tiempo que entra en una fase crucial en el Senado. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Benjamín Villena, explicó todo lo que se necesita saber para entender los aspectos técnicos de la iniciativa, también conocida como megarreforma.
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