Desde la Redacción: entrevista a Ricardo Celis, senador PPD
Un portazo dio en el programa de streaming de La Tercera el senador Ricardo Celis (PPD) a la opción de respaldar la reforma de seguridad del Ejecutivo. “En el tema constitucional, ninguna disposición a cruzar la vereda”, sostuvo al ser consultado por los dichos de su par y correligionario, Pedro Araya, quien -pese a continuar con sus críticas al proyecto- había instado a que la centroizquierda "esté disponible a cruzar la vereda” con tal de llegar a un consenso, además de habilitar el debate en la comisión de Constitución de la Cámara Alta. "Aquí no se puede pirquinear votos", enfatizó Celis, quien de todas formas se mostró disponible para avanzar en el resto de las iniciativas legales de la ACOT.
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