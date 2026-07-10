Desde la Redacción: entrevista a Tatiana Urrutia y Diego Vergara
En este capítulo del programa de streaming de La Tercera la diputada Tatiana Urrutia (FA) enfatizó en la intención de impulsar una CEI contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y -a partir de ahí- considerar una eventual AC. Así, sostuvo que enviarán una consulta por escrito al Presidente José Antonio Kast para conocer cuándo el gobierno supo del oficio que la exfiscal envió a la PDI. Por su parte, el diputado republicano Diego Vergara propuso una coalición junto a Chile Vamos, libertarios "y a lo mejor el PDG". A contrapelo de su timonel, dijo que "a la Contraloría hay que hacerle caso". "Hay que aprender a que la Contraloría es la que marca la cancha y frente a eso yo acato".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.