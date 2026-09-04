Desde la Redacción: entrevista a Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara de Diputados
En el programa de streaming de La Tercera la diputada de Renovación Nacional, en conversación con Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas, cuestionó el tono que usó el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Foro Madrid. “Si soy patriota, no es correcto que esté permitiendo que se basuree con nuestra historia”, sostuvo, agregando que "estamos sacando proyectos de ley, por ejemplo, para que a los carabineros no se le insulte pero estoy 'tomándome la selfie' con la persona que venía a insultar a nuestra historia". Revisa en este capítulo, también, el análisis al impasse diplomático entre Santiago y Buenos Aires por el Estrecho de Magallanes y si la declaración conjunta de ambos gobiernos da por cerrada la polémica.
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