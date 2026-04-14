Desde la Redacción: expectación ante presentación del Plan de Reconstrucción Nacional
¿Tendrá la ley miscelánea de José Antonio Kast apoyo en el Congreso para su aprobación? En el programa de streaming de La Tercera el senador Karim Bianchi, uno de los votos clave en la Cámara Alta por su calidad de independiente, se mostró dispuesto a discutir los aspectos técnicos de la iniciativa pese a rechazar que ingrese en un solo paquete, "como un tutti frutti", y a cuestionar aspectos de la rebaja del impuesto corporativo. Revisa en este capítulo, también, cómo el megaproyecto significará un antes y un después para el gobierno.
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