Análisis: ¿Será la megarreforma de Kast el punto de inflexión de su gobierno?
En el programa de streaming de La Tercera el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, abordó la estrategia comunicacional del Ejecutivo en torno al Plan de Reconstrucción Nacional, qué implicaría para La Moneda eventuales descuelgues dentro del oficialismo a aspectos de la iniciativa y de qué forma puede el gobierno puede hacer frente a una oposición que se aglutinó contra del proyecto.
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