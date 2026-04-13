En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

Previo a un nuevo comité político ampliado de los partidos que conforman el gobierno, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió al debate que hay en su colectividad en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional.

Y es que a días de que la megarreforma -también llamada “ley miscelánea” u “ómnibus”- sea detallada por el Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional este miércoles, han habido comentarios desde RN apuntando a separar el proyecto, que contiene más de 40 medidas en diferentes áreas.

Una de las primeras en plantear esa postura fue la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), en el podcast Cómo te lo explico de La Tercera.

Lo propio hizo esta mañana la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), en el programa Desde la Redacción de este mismo diario.

Allí aseguró que no existe “fuego amigo” desde su partido al gobierno. Sin embargo, fue firme también al señalar que va a insistir “hasta el final” para que la megarreforma para la “reconstrucción nacional” se revise de manera parcelada.

Al respecto, Balladares sostuvo: “Lo que hemos hecho es tratar de canalizar las diversas opiniones de nuestros parlamentarios en esto, para que cuando se ingrese , podamos apoyarla con el mayor de los convencimientos”.

En esa línea, reforzó: “Lo que (resulte) el convencimiento del gobierno, queremos apoyarlo (...) y mientras tanto, antes de que se presente, queremos conversar para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo”.

Sobre los comentarios de “fuego amigo” en su sector, respondió: “Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y desde ahí vienen todos nuestros comentarios y las conversaciones que entablamos con el gobierno. En cuanto a los votos en el Congreso, siempre hemos estado en todos los proyectos que ha impulsado el gobierno estos días, tanto en las comisiones, como en la sala del Senado, como en la Cámara. Ahí es donde nosotros queremos enfocarnos”.