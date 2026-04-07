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    Desde la Redacción: FA descarta que petición para reestablecer Mepco sea “moneda de cambio” para tramitar ley miscelánea

    Como "la ley gato por liebre" calificó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, el proyecto de Reconstrucción Nacional que el gobierno iba a ingresar a la Cámara este martes pero que fue postergado. La timonel acusó que La Moneda busca "bajarle los impuestos a los superricos" dentro del paquete de 40 medidas, por lo que instó a que "no se mezclen peras con manzanas". De todas formas, precisó que el FA no se negará a tramitar el mensaje presidencial si es que el gobierno no restituye el Mepco, idea que la oposición empuja.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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