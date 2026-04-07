Diputado Cretton espera que ley miscelánea del gobierno ingrese la próxima semana y llama a conformar una coalición en el oficialismo

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Eduardo Cretton realizó la mañana de este martes un llamado a mayor cohesión en el oficialismo para apoyar al gobierno de José Antonio Kast, en un contexto en que el parlamentario espera que la próxima semana el Ejecutivo ingrese su proyecto de ley miscelánea de reconstrucción .

Una de las propuestas más relevantes del actual gobierno se ha visto suspendida por la contingencia. De hecho, el Ejecutivo presentó esta jornada dos iniciativas vinculadas a la seguridad en los establecimientos educacionales, relacionadas a la revisión de mochilas y la pérdida de la opción de acceder a gratuidad a condenados por delitos en salas de clase.

En ese contexto, el parlamentario gremialista señaló en conversación con Desde la Redacción de La Tercera que esperaba que “la próxima semana ingrese este proyecto de reconstrucción nacional para que sea debatido en el Congreso y para que ojalá podamos avanzar también de manera rápida y expedita”.

En ese sentido, Cretton espera que exista “un oficialismo muy ordenado” en la votación del proyecto, a pesar de algunas críticas que han surgido desde los partidos que apoyan a la actual administración.

“Es un proyecto que tiene mucho de política, por así decirlo, en él, pero que también tiene elementos que son eminentemente técnicos y que necesitan una conversación previa para poder tener al oficialismo alineado”, detalló.

También le restó importancia a las críticas por parte de la presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN), que ha llamado a una separación de las propuestas.

“Yo esperaría que esto ingrese como un solo proyecto. Debiese ingresar a la Cámara de Diputados, por lo tanto, la opinión de la presidenta del Senado, la verdad es que no importa mucho , porque si entra como un solo proyecto a la Cámara de Diputados, después el Senado no tiene la posibilidad de verlo en distintas normas”, explicó Cretton.

Por otro lado, además de esperar de que puedan surgir apoyos desde el Socialismo Democrático y el Partido de la Gente a la iniciativa, reiteró el llamado a una mayor cohesión del oficialismo, al punto de buscar conformar una coalición.

“Para generar esa mayor coordinación política, a mí me parece que habría que hacer los esfuerzos para tratar de avanzar hacia una coalición que tenga una orgánica mucho más clara, mucho más definida, porque yo creo que uno de los grandes errores que tuvo el gobierno del presidente Gabriel Boric es que tuvo todo un gobierno con dos coaliciones”, comenzó explicando el diputado UDI.

A lo que continuó: “Lo que vimos en ese esquema es que siempre hubo un enfrentamiento entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, por una partem con el Socialismo Democrático por la otra. Y lo que yo no quiero que pase es que nos pasemos cuatro años en un enfrentamiento constante entre Chile Vamos y el Partido Republicano ”.

“Hay un desafío pendiente de la derecha que es entender que acá necesitamos mayor conducción política y un mayor afán por buscar un proyecto político común que una lógica más bien identitaria y de intereses propios de cada partido”, concluyó Cretton.