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    Política

    Oposición empieza a armar su relato: fija reforma miscelánea de Kast como “la madre de todas las batallas”

    La iniciativa es la principal preocupación del sector, que abordó el tema este lunes en una cita en la que también hubo consenso en presionar para que La Moneda separe el paquete de iniciativas y reponga el Mepco.

    Por 
    David Tralma
     
    Alonso Aranda
    La oposición se reunió este lunes en la sede del PS.

    Con una minuta de seis páginas, los partidos de oposición se están intentando coordinar para salir a fijar una postura ante el megaproyecto misceláneo del gobierno del Presidente José Antonio Kast y enfrentarlo como si fuera “la madre de todas las batallas” para el sector.

    El paquete de medidas -catalogado en La Moneda como “Reconstrucción Nacional”- iba a ingresar este martes en el Congreso, pero finalmente en Palacio se decidió esperar unos días más.

    Hoy esta discusión es la principal preocupación de la oposición, al punto de copar casi todo el encuentro de coordinación que sostuvieron este lunes las colectividades del sector. La cita empezó a las 10.00 horas en la sede del Partido Socialista.

    Desde este último partido estuvieron Paulina Vodanovic y Arturo Barrios; desde el Frente Amplio asistieron Constanza Martínez, Andrés Couble, Diego Ibáñez, Emilia Schneider y Lorena Fries; por el Partido Comunista acudieron Lautaro Carmona y Daniela Serrano; por el PPD Cristóbal Barra y José Toro; por el Partido Liberal, Nicole Troncoso, y por Acción Humanista hicieron lo propio Efrén Osorio y Ana María Gazmuri.

    Como resultado del encuentro anterior, también llegaron a París 873 los representantes del Instituto Igualdad, Xavier Altamirano (PS); y de Nodo XXI, Camila Miranda (FA), quienes se encargaron de redactar la minuta en la que se presentó la ley miscelánea de Kast como la “madre de todas las batallas” para el sector.

    “En las próximas semanas, el gran reto que tiene la oposición es enfrentar en forma coordinada el ‘Proyecto de Reconstrucción Nacional’. Con más de 40 medidas y cerca de la mitad solamente que pasarían por el Congreso, este bloque de propuestas delineará en gran medida el proyecto político de Kast”, dice el documento en el quinto de seis puntos.

    Luego, agrega que “el desafío de la oposición es evitar aparecer como obstáculo para las soluciones que espera la ciudadanía” y se hizo un llamado a “identificar un número acotado de medidas susceptibles de aprobación rápida, con el doble propósito de materializar el compromiso propositivo y disputar el control de la agenda”.

    Para eso, añade el texto, es “estratégico ganar también en el relato, conectar con las aspiraciones concretas de los chilenos y construir una alternativa creíble”. Junto a eso se proponen dos preguntas: “¿Esto baja el costo de la vida? ¿Esto ayuda a las familias hoy?“.

    Luego, los asistentes debatieron y concordaron en apegarse a este relato, así como también a dos consensos adicionales.

    El primero es exigir que La Moneda no ingrese la ley miscelánea como un solo paquete y que divida las iniciativas. Se trata de una idea que ha sido impulsada desde las mismas fuerzas del gobierno, como la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

    “Es una ley tutifruti, que lleva de todo, que no conocemos bien tampoco sus ingredientes”, indicó la timonel socialista, mientras que su par del FA sostuvo que “lo óptimo es que el gobierno recoja los requerimientos del oficialismo, una parte de él, como también de la oposición, de separar este proyecto para que podamos dar un debate transparente y con altura de miras”.

    El segundo es respecto de solicitar que se reponga el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), luego del fuerte reajuste en el precio de la bencina que empujó el gobierno de Kast por causa de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Esta idea surgió a raíz de un proyecto presentado por parlamentarios de Frente Amplio.

    Sobre esto, Martínez agregó que es necesario que “se tomen medidas definitivas y no más medidas parche, que se vuelva a aplicar el Mepco”.

    Los cálculos de la oposición

    En la reunión primero hablaron Vodanovic y Barrios. Cuando Altamirano y Miranda tomaron la palabra hicieron un análisis de la coyuntura, en línea con la minuta que luego comentaron entre los presentes.

    El primer punto del documento se tituló “La gestión de la crisis como punto de inflexión”. Allí los representantes de los centros de estudio abordaron cómo impactó el alza de la bencina en la aprobación de Kast y cómo se revitalizaron algunas figuras de la oposición.

    “Traspasar el costo del aumento del precio de los combustibles a las grandes mayorías puso término anticipado a la luna de miel”, dice la minuta.

    El segundo punto ahonda aún más en la “aprobación presidencial”, pero se hizo hincapié en que con este escenario no era posible “hablar de ‘desplome’ ni de situación crítica”. “No hay traspaso automático de rechazo al gobierno hacia la oposición (...). Hay un problema de representación de la oposición, pero no de espacio político: el rechazo al gobierno no se traduce automáticamente en apoyo al sector”, se agrega.

    En el tercer punto se habla de la “fragmentación” del oficialismo. Esto, ante la visión que ellos tienen de que “en vez de avanzar hacia un conglomerado que apoye al Presidente Kast, la derecha se ha mantenido en bloques separados, debido a diferencias internas”. Allí se identificó como factor el comportamiento de dirigentes de Renovación Nacional y el Partido de la Gente como un “como opositor despolitizado”.

    En el cuarto punto se identifica la inflación como el principal flanco del gobierno. En esa línea se llamó a relucir “la indolencia de la élite empresarial que gobierna” e “insistir en propuestas de mejor uso de los apoyos estatales”.

    Luego de la reunión hubo otro encuentro entre senadores opositores y expertos del sector. Las medidas económicas de Kast también concentraron la discusión y asistieron figuras como Ricardo Solari (PS) y Luis Eduardo Escobar (PPD).

    Más sobre:José Antonio KastKastOposiciónMepco

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