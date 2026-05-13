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    Desde la Redacción: Martorell (RN) se allana a cambio de gabinete y Carolina Tohá revela detalles de su libro

    La secretaria general de Renovación Nacional, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, se sumó a la diputada Ximena Ossandón y planteó que "si hay un ministro o hay un equipo que no está cumpliendo con los objetivos, tiene el Presidente no solamente el derecho, quizás incluso el deber, de reforzar ese equipo o nombrar a otro". También habló de "ajustes" en el Segundo Piso y en el equipo comunicacional de La Moneda. En este capítulo, además, la exministra del Interior, Carolina Tohá, ahondó en el libro "La política se metió conmigo", que será presentado hoy.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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