Desde la Redacción: Martorell (RN) se allana a cambio de gabinete y Carolina Tohá revela detalles de su libro
La secretaria general de Renovación Nacional, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, se sumó a la diputada Ximena Ossandón y planteó que "si hay un ministro o hay un equipo que no está cumpliendo con los objetivos, tiene el Presidente no solamente el derecho, quizás incluso el deber, de reforzar ese equipo o nombrar a otro". También habló de "ajustes" en el Segundo Piso y en el equipo comunicacional de La Moneda. En este capítulo, además, la exministra del Interior, Carolina Tohá, ahondó en el libro "La política se metió conmigo", que será presentado hoy.
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