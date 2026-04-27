Desde la Redacción: Núñez (PC) acusa a ministro Quiroz de tener “un pensamiento propio de Pinochet”
En conversación con el programa de streaming de La Tercera el senador comunista Daniel Núñez embistió en contra del gobierno por la decisión de no parcelar el Plan de Reconstrucción Nacional y criticó en duros términos al titular de Hacienda, Jorge Quiroz. "Es muy parecido a lo que yo le escuchaba cuando era joven a Pinochet, lo de cuidar a los ricos porque ellos hacen crecer al país", sostuvo. En este capítulo, también, revisa la entrevista al presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, quien reiteró -sobre la megarreforma- que hará "el esfuerzo por convencer a los que están en otra posición política a la mía, no a los que están dentro del gobierno".
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