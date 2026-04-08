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    Desde la Redacción: Partido Republicano defiende al Plan de Reconstrucción Nacional ante críticas opositoras

    Continúan los cuestionamientos de los partidos de oposición a la ley miscelánea que el gobierno iba a ingresar esta semana pero que fue postergado. En el programa de streaming de La Tercera el diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, afirmó que "no sorprende" que parte de la oposición "quiera hacer zancadillas y hacer que el gobierno, y en consecuencia el país, fracase". De todas formas, reconoció que "quizás tenemos que comunicarlo mejor o hay que tender más puentes para poder explicar por qué va en un solo proyecto". Revisa en el capítulo, además, la entrevista a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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