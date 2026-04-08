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    Jefe de bancada de republicanos tras críticas a proyecto misceláneo: “Quizás tenemos que comunicarlo mejor”

    El diputado Benjamín Moreno, en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, además desdramatizó los primeros traspiés del Ejecutivo: “Nadie puede esperar que un gobierno que lleva un mes tenga el rodaje y esté tan aceitado como un gobierno que lleva dos años y medio, por ejemplo”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el jefe de la banca de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, abordó los cuestionamientos que han surgido sobre todo desde la oposición en contra de la reforma miscelánea del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    El parlamentario oficialista, si bien apuntó en contra de la postura de los principales partidos opositores, que han acusado el denominado Plan de Reconstrucción Nacional de “ley tutifruti”, sí reconoció que probablemente ha faltado socializar de mejor manera el proyecto.

    Las críticas de tiendas como el PS, PC y FA apuntan a que se trata de una iniciativa que incluye un paquete de 40 medidas de materias demasiado distintas, desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

    “Hay que distinguir en esa oposición que lo que quiere es tratar de hacer zancadillas y hacer que el gobierno y por consecuencia el país fracase, que es la oposición donde está yo diría la mitad del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que no sorprende. Desde el otro lado yo creo que genuinamente ya están planteando algunos reparos, pero más de forma que de fondo, por lo tanto, este proyecto nosotros quizás tenemos que comunicarlo mejor o hay que tender más puentes para poder explicar por qué va en un solo proyecto, porque va alineado detrás de un objetivo, de una idea matriz”, dijo.

    Dado que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, Moreno reconoció que sacar adelante la reforma clave de Kast es un gran desafío.

    “Es un desafío, eso no lo hemos dejado de reconocer, pero nosotros creemos que cuando las medidas se vayan conociendo, se van socializando y tengamos el espacio para poder conversar con medida en mano ya, porque aquí se está conversando sobre especulaciones de lo que se ha dicho, lo que lo que ha trascendido, cuando tengamos las medidas en mano creo que vamos a poder tener hartos espacios de conversación para poder acercarnos a nuestros pares de distintos sectores políticos”, recalcó.

    Y luego agregó: “En esto naturalmente hay algunas que quizás a algunos le van a gustar a otros no, pero creo que ahí tenemos que ir haciendo un trabajo también para recoger las opiniones de otros sectores políticos y también entender las sensibilidades que puedan plantear ellos frente a esta gran reforma”.

    El jefe de los diputados republicanos además desdramatizó los primeros traspiés del Ejecutivo: “Nadie puede esperar que un gobierno que lleva un mes tenga el rodaje y esté tan aceitado como un gobierno que lleva dos años y medio, por ejemplo”.

    El congresista acusó que desde la oposición ha existido un ánimo de generar un daño en el Ejecutivo y especialmente a la figura de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, a raíz de la publicación en las redes sociales de su cartera, en que se afirmó que el Estado está en quiebra.

    “El problema es que tenemos una oposición que te está pidiendo renuncias de ministros a los 15 días de que asumen o que empiezan a fijarse y ponen como un objetivo político a la vocera del gobierno, porque se pusieron de acuerdo para eso, no por algún error ni mucho menos, o sea el tema del Estado en quiebra yo creo que fue un tema que aprovechó la oposición para tratar de fijar un objetivo político común, que en este caso era la vocera del gobierno, para tratar de generar un daño o algún grado de atrofiamiento al gobierno”, aseguró.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Benjamín MorenoPartido RepublicanoGobiernoJosé Antonio KastReconstrucción NacionalMara SediniDesde La Redacción

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